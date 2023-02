McLaren hint naar MCL60-bolide met ongeverfde onderdelen

Voordat het Formule 1-team van McLaren het doek van haar kleurstelling voor 2023 trekt, heeft de papajakleurige renstal alvast een paar foto’s via social media geplaatst. Uit de beelden is te zien dat het Britse team een deel van haar auto ‘naakt’ heeft gelaten, aangezien er veel ongeverfde carbonstukken te zien zijn.

Met de nieuwe generatie Formule 1-auto’s van vorig jaar kwamen veel teams op het gebied van gewichtslimiet in moeilijkheden terecht. Niet alleen het middenveld, maar ook de topteams leken er alles aan te moeten doen om haar bolide zo licht mogelijk te houden, zodat er een maximale performancewinst gemaakt kon worden. Dit betekende dat een aantal teams vorig jaar ervoor kozen om een aantal onderdelen niet meer van verf te voorzien, waardoor de ‘naakte’ onderdelen, die gemaakt zijn van carbon, te zien waren.

In de nieuwe beelden van de MCL60 lijkt nu ook McLaren van deze tactiek gebruik te gaan maken. In de foto’s op de social media’s van het team is duidelijk te zien dat de carbon-onderdelen te zien zijn, maar dat uiteraard de welbekende papajakleur weer terugkomt. Later vandaag wordt McLaren's kleurencombinatie voor 2023 aan de wereld tentoongesteld.