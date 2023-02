Williams onthult beelden FW45-auto vooraf aan shakedown op Silverstone

Ook vandaag staat er wat betreft evenementen van Formule 1-teams weer genoeg op de planning. Naast de livery-lanceringen van zowel McLaren als Aston Martin later vandaag, heeft ook Williams het druk: naast een shakedown op circuit Silverstone, heeft het team inmiddels de eerste beelden tentoongesteld van de nieuwe FW45-bolide waarmee het aan het 2023-seizoen van de Formule 1 gaat deelnemen.

Vorige week was het de beurt aan het Formule 1-team van Williams om haar livery voor 2023 te lanceren. De Britse renstal toonde toen haar kleurencombinatie aan de wereld, maar deed dit echter zonder de auto van 2023 te onthullen. Met de shakedown die later vandaag gepland staat op het legendarische Silverstone circuit, heeft de renstal besloten om de eerste beelden van haar echte FW45-wagen te tonen.

Volgens Dave Robson, eindverantwoordelijke voor de performanceontwikkeling van de FW45, is de wagen van 2023 ‘filosofisch gezien een evolutie’. Volgens de Britse ingenieur hebben onder andere de sidepods nu een evolutie doorgemaakt: “Het ontwerp van de radiator beperkte ons op dat moment, dat wilden we toen niet compleet veranderen. We hebben nu de kans gehad om daaraan te werken en de zaken wat anders in te richten”, vertelt Robson.

Williams heeft dit seizoen als doel om van die laatste stek in het constructeurskampioenschap te komen. Het zal hiermee een flinke stap voorwaarts moeten maken, aangezien haar directe voorlopers vorig jaar flink wat meer punten wisten te bemachtigen.