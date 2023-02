Aston Martin wil met de AMR23 de jacht op de concurrentie openen

Ook het team van Aston Martin heeft zojuist de nieuwe wagen aan de rest van de wereld getoond. de Britse renstal van de Canadees Lawrence Stroll deed dat op dezelfde dag van de McLaren-onthulling. Fernando Alonso en Lance Stroll onthulden vandaag de nieuwe Aston Martin AMR23. De show werd gepresenteerd door Rachel Brookes.

Met deze wagen gaat het team van Aston Martin op jacht naar de goede resultaten. Het team barst van de ambitie en hoopt in de nabije toekomst om de wereldtitel te kunnen vechten. De komst van Alonso zet deze ambitie alleen maar meer kracht bij, de Spanjaard is immers nog steeds een zwaargewicht in de sport. De tweevoudig wereldkampioen barst van de ambities en wil bij Aston Martin nog één keer laten zien wat hij in zijn mars heeft.

De nieuwe AMR23 werd zojuist op het hoofdkwartier van het team aan de buitenwereld geshowd. Tijdens de testdagen in Bahrein later deze maand moet blijken hoe goed de wagen precies zal zijn. Alonso en zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll kunnen zich dan voor het eerst meten aan de nieuwe wagens van hun rivalen. Sinds vandaag is in ieder geval duidelijk hoe het nieuwe wapen eruit ziet.