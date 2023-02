Ferrari toont nieuwe teamkleding

Het team van Ferrari trekt aankomende week het doek van hun nieuwe wagen. De Italiaanse renstal zal ook dit jaar weer gaan jagen op de wereldtitel en de teamkleding waarmee ze dat gaan doen is in ieder geval al bekend gemaakt. Ferrari deelde de eerste beelden van de nieuwe look gisteren.

In een korte video laten coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz en reservecoureur Robert Shwartzman de nieuwe kleding zien. De kleding is gemaakt door teampartner Puma en wat opvalt is dat er weer zwarte accenten zichtbaar zijn op de shirts van de coureurs. Of dit ook het geval zal zijn op de nieuwe wagens wordt later deze week duidelijk.