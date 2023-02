Alonso ziet in Stroll een wereldkampioen: "Hij heeft de snelheid en het talent"

Fernando Alonso staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen in dienst van het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wordt de teamgenoot van Lance Stroll. Alonso is vol lof over de Canadees en hij is zelfs van mening dat Stroll alles in zich heeft om wereldkampioen te worden.

Alonso reed vorig seizoen nog voor het team van Alpine. De Spaanse coureur kende een zeer succesvol seizoen, maar viel tevens regelmatig uit met motorische problemen. Bij Aston Martin wil Alonso sportieve revanche nemen en wil hij de jacht gaan openen op de hoogste posities. Alonso gaat dit samen doen met zijn nieuwe teamgenoot Lance Stroll.

Wereldkampioen

Alonso is van mening dat Stroll de perfecte teamgenoot is. De tweevoudig wereldkampioen denkt namelijk dat ze samen heel erg sterk zullen zijn. In een interview met zijn nieuwe team is Alonso complimenteus: "Met Lance heeft het team een superjonge coureur met veel talent en de kans om wereldkampioen te worden. Als dat hem lukt en ik hem daarbij heb kunnen helpen, op of naast de baan, dan is dat voor mij heel erg speciaal."

Onderschat

Alonso is tevens van mening dat het publiek Stroll nog steeds heel erg onderschat. De Spanjaard gaat door met zijn complimentenregen: "Hij heeft de snelheid en hij heeft het talent. Hij heeft dan al heel erg vaak laten zien en dan vooral in vochtige omstandigheden. Ik kan mij de pole van Lance in Turkije nog voor de geest halen, net als andere prestaties van hem in de natte omstandigheden. Als je op dat niveau kan racen in verschillende omstandigheden, dan heb je een bijzonder gevoel met de auto."