Verstappen heeft nieuwe RB19 nog niet gezien: "Ik wil alleen maar een snelle auto"

Het team van Red Bull Racing trok vorige week in New York het doek van de nieuwe RB19. In de praktijk lieten ze echter alleen de nieuwe livery zien en stond er op het podium een ouder model in de nieuwe kleuren. Ook Max Verstappen heeft zijn nieuwe wagen nog niet gezien en dat maakt hem niet zoveel uit.

Red Bull gaat ook aankomend seizoen weer op jacht naar de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal werd vorig jaar wereldkampioen met Max Verstappen en het team werd tevens constructeurskampioen. De concurrentie bekeek de presentatie van Red Bull dan ook met bovengemiddelde interesse, veel viel er echter niet te zien.

Niet gezien

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft zijn nieuwe wagen ook nog niet gezien, zo gaf hij eerlijk toe. De Nederlander sprak wel over zijn ervaringen met de auto en legde dat bij de internationale media uit: "Ik sprak toen alleen over wat de performance updates doen met de rondetijden en hoe het aanvoelt in de simulator. Ik heb nog geen foto's gezien of zo. Ik ben ook niet echt geïnteresseerd in dat soort dingen."

Snelle auto

Verstappen lijkt zich dan ook volledig te focussen op zijn eigen performance. De Nederlandse regerend wereldkampioen gaat op jacht naar titelprolongatie en daarvoor heeft hij enkel en alleen een snelle wagen nodig. Verstappen geeft dat puntje dan ook toe: "Ik wil alleen maar een snelle auto hebben. Het maakt mij dan ook helemaal niet uit hoe mijn auto eruit gaat zien dit jaar."