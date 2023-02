Ook Stroll rijdt eerste rondjes van het jaar tijdens bandentest

De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel in de laatste dagen van de winterstop. Voor bandenleverancier Pirelli ging het werk in de afgelopen maanden gewoon door en werden er met de teams meerdere testdagen georganiseerd. Gisteren was het de beurt aan Lance Stroll op het circuit van Jerez.

Het team van Aston Martin is deze week aanwezig in Spanje om een aantal testdagen voor Pirelli uit te voeren. Eerder deze week kwam tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in actie en vandaag was het de beurt aan zijn teamgenoot Lance Stroll. Aston Martin deelt de beelden van de eerste rondjes van het jaar van Stroll. Volgende week trekt het team het doek van de nieuwe wagen.