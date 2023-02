Horner zag Ferrari-overstap niet zitten: "Enorm vleiend"

Christian Horner is één van de langstzittende teambazen in de huidige Formule 1. De Britse teambaas van het team van Red Bull Racing is al sinds het begin in 2005 de man die met de scepter zwaait. Recent werd hij door Ferrari gepolst voor een overstap, hij sloeg dat echter af.

Horner is al sinds 2005 de teambaas van Red Bull en in de tussentijd heeft hij al heel erg veel meegemaakt bij de Oostenrijkse renstal. De Brit was betrokken bij de wereldtitels van Sebastian Vettel en Max Verstappen en gaf het team ook leiding in lastige tijden. Ferrari zag zijn kwaliteiten en zag in hem de ideale opvolger van de eind vorig jaar vertrokken Mattia Binotto.

Horner zag echter niets in een overstap naar de concurrerende renstal uit Italië. De Brit bleef Red Bull trouw en zal ook in de volgende seizoenen weer de ploeg leiden. In gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport geeft hij uitleg over de interesse van Ferrari: "Het was echt enorm vleiend om door Ferrari gevraagd te worden voor deze rol. Het is echt een geweldige renstal en ik weet zeker dat ze weer competitief zullen zijn."