Verstappen op de hak genomen: "Hij kan niet met een handbak rijden"

Daniel Ricciardo staat dit jaar niet op de grid, maar hij zal zeker zijn gezicht gaan laten zien op de circuits tijdens de Grand Prix-weekenden. De Australiër is immers de reservecoureur van Red Bull Racing en in die hoedanigheid was hij dan ook aanwezig bij de launch van het team in New York.

Ricciardo werd in de Amerikaanse metropool dan ook ondervraagd door de lokale media. De mensen van het Amerikaanse ESPN hadden een spelletje bedacht waarbij Ricciardo moest aanwijzen welke coureurs het beste zouden passen bij een stelling. Het is nog maar de vraag of tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen het eens is met Ricciardo's beweringen over het laten afslaan van een auto.