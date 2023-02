Verstappen verwacht veel van Netflix: "Hoop dat ze mijn boodschap begrepen"

Regerend wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen zal gewoon weer te zien zijn in het aanstaande seizoen van Drive to Survive. Verstappen boycotte de Netflix-serie in 2021 omdat hij van mening was dat ze een vertekend beeld van de werkelijkheid lieten zien. Hij hoopt dat hij dit keer wel tevreden kan zijn over de reeks.

Streamingsgigant Netflix sloot enkele jaren geleden een deal met de Formule 1. De camera's van de dienst kregen toegang achter de schermen van de sport en de serie werd een enorm succes. Drive to Survive droeg bij aan de groeiende populariteit van de sport, maar er was ook kritiek. Netflix knipte en plakte veel waardoor er bijvoorbeeld neprivaliteiten ontstonden. Dit was tegen het zere been van Verstappen.

Boodschap

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wilde hierdoor niet meewerken aan de reeks, maar kwam daar vorig jaar na gesprekken met Netflix op terug. Na de launch van de nieuwe Red Bull sprak hij zich erover uit bij de internationale media: "Ik heb met ze gesproken voordat we een interview afnamen. Ik hoop dat ze mijn boodschap begrepen. Ik weet dat je als wereldkampioen met zoiets moet meewerken dus we hebben een half uur of een uur gesproken. Ik hoop dat ze het op een goede manier gebruiken."

Tevreden

Verstappen hoopt dus dat zijn uitspraken niet onder verkeerde beelden of situaties worden geplakt. De Nederlandse coureur blijft dan ook redelijk sceptisch totdat hij de serie met eigen ogen heeft kunnen zien. Verstappen: "Ik weet nog niet wanneer ik ernaar ga kijken, maar ik hoop dat ik daarna tevreden kan zijn. Ik weet namelijk dat het belangrijk voor de sport is om te kunnen groeien."