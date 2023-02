Verstappen haalt uit naar FIA: "Dit is wel een beetje overbodig"

Autosportfederatie FIA zorgde enkele weken geleden voor de nodige ophef met een opvallende regelwijziging. De FIA besloot de politieke en persoonlijke statements van de coureurs aan banden te leggen. Coureurs mogen alleen nog maar statements maken met toestemming. Er kwam veel kritiek en ook Max Verstappen is het er niet mee eens.

Verstappen staat niet bekend als de meest uitgesproken coureur op het gebied van maatschappelijke en politieke zaken. Veel van de collega's van Verstappen zijn dat wel, zoals zijn rivaal Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur sprak zich in de afgelopen jaren veelvuldig uit op maatschappelijk vlak, hij sprak zich uit tegen racisme en steunde openlijk de Black Lives Matter-beweging.

Onnodig

Tijdens de launch van de nieuwe wagen van Red Bull Racing kreeg Verstappen voor het eerst de kans om op de regelwijziging te reageren. In gesprek met het Britse Sky Sports was hij nogal duidelijk: "Sommige mensen spreken zich vaker uit dat anderen. Ik ben normaal gesproken niet zo'n uitgesproken persoon. Dit omdat je als coureur alles moet geven en als je dat ook bij andere dingen doet, dan moet je ervoor zorgen dat je de feiten kent. Ik denk echter niet dat dit nodig is."

Niet meer mogen praten

Alhoewel Verstappen geen last gaat krijgen van de regelwijziging, is hij er dus wel op tegen. De Nederlandse regerend wereldkampioen steunt zijn protesterende collega's in deze zaak: "Je zorgt er op een bepaalde manier voor dat mensen niet meer mogen praten. Ik denk dat wij dit wel zouden mogen doen en zoals ik al zei: sommigen zullen zich meer uitspreken dan anderen. Dit is waarschijnlijk wel een beetje overbodig."