Verstappen blij met Ford-deal: "Dan zijn we er in 2026 compleet klaar voor"

Gisteren werd bekend dat Ford en het team van Red Bull Racing vanaf 2026 gaan samenwerken. De Amerikaanse autobouwer gaat samenwerken met Red Bull Powertrains en wordt dus indirect de motorpartner van het team. Max Verstappen staat in 2026 ook nog onder contract bij Red Bull en hij is blij met de deal.

Verstappen was aanwezig bij de bekendmaking van de deal in New York. Het nieuws werd immers bekendgemaakt tijdens de launch van de RB19. Het hing al eventjes in de lucht dat men de deal zou gaan aankondigen tijdens de launch en nadat het op donderdag al uitlekte in de Italiaanse pers, was het nog maar een kwestie van tijd.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is in ieder geval blij met de aangekondigde samenwerking die in 2026 officieel gaat gelden. In gesprek met de internationale media deelde Verstappen zijn gedachten: "Het is leuk om elkaar nu te leren kennen en een relatie op te bouwen, zodat we er in 2026 compleet klaar voor zijn. Het is namelijk een belangrijk jaar voor de sport, het is dan ook belangrijk om nu al te beginnen."