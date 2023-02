Alesi wordt nieuwe directeur van Paul Ricard

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi heeft een nieuwe baan gevonden in de racewereld. De Franse oud-coureur van onder meer Ferrari gaat namelijk aan de slag als directeur van het circuit van Paul Ricard. De Franse coureur kijkt uit naar zijn debuut als directeur van het circuit in Le Castellet.

In de afgelopen jaren werd de Franse Grand Prix verreden op het circuit van Paul Ricard. Het kleurrijke circuit was allesbehalve het domein van spectaculaire wedstrijden. Voor het aankomende seizoen heeft de organisatie van de Franse Grand Prix dan ook geen nieuw contract gekregen. Dat betekent dus dat de Franse Grand Prix én Paul Ricard in 2023 ontbreken op de Formule 1-kalender.

Alesi heeft dus de taak om het circuit van Paul Ricard weer aan de man te brengen. De Fransman is ten eerste vooral blij met zijn nieuwe job. De voormalig Ferrari-coureur steekt in gesprek met Autosprint zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: "Dit is iets waar ik heel erg blij mee ben omdat werken op Paul Ricard heel interessant is. Laten we ook niet vergeten dat Paul Ricard het modernste circuit is van Frankrijk, vooral als je kijkt naar de infrastructuur en hotels. Er is trouwens nog een romantisch aspect dat ik niet wil vergeten: ik debuteerde hier in 1989 met Tyrrell."