Op deze data tonen de F1-teams de nieuwe wagens

Aankomende week is het eindelijk zover: de eerste nieuwe Formule 1-wagens worden aan de buitenwereld getoond. Inmiddels hebben alle tien de teams gedeeld wanneer ze hun nieuwe wagen aan de rest van de wereld laten zien. De meeste onthullingen zijn online te volgen, het is tijd om de data eens op een rijtje te zetten.

Aankomende week wordt het onthullingscircus afgetrapt door het team van Haas. De Amerikaanse renstal wil weer gaan presteren en men deelt de nieuwe wagen van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg op 31 januari. Enkele dagen later is het de beurt aan de regerend constructeurskampioen. Red Bull Racing toont de wagen op 3 februari aan de rest van de wereld, deze onthulling vindt plaats in New York.

13 februari

Op 6 februari gaat het onthullingscircus vrolijk verder en is het de beurt aan het team van Williams. Een dag na de Engelse renstal zal ook het team van Alfa Romeo de wagen tonen aan de rest van de wereld. Op 11 februari gaat het circus weer verder en ditmaal is het de beurt aan AlphaTauri. Op 13 februari tonen twee teams de nieuwe wagens aan de buitenwereld, het gaat dan om Aston Martin en McLaren.

Valentijnsdag

Het team van Ferrari kiest ervoor om op Valentijnsdag, 14 februari, de wagen te onthullen. De laatste twee teams die de wagens aan de rest van de wereld gaan tonen zijn Mercedes en Alpine. Het topteam van Mercedes heeft gekozen voor 15 februari, dan zal de rest van de wereld erachter komen of de Duitse renstal echt voor een nieuw concept heeft gekozen. Alpine sluit de onthullingsparade op 16 februari af.