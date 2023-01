Vasseur neemt geen genoegen met P2: "Dan kun je geen andere doelstelling hebben"

Frédéric Vasseur is nu een paar weken in functie als teambaas van Ferrari. De Fransman kwam over van het team van Alfa Romeo en krijgt de taak om Ferrari naar de titel te brengen. Het wordt een lastige klus, maar dat betekent niet dat er geen vertrouwen is. Vasseur begrijpt dat Ferrari geen genoegen neemt met een tweede plaats.

Na een seizoen vol ups en downs vertrok Mattia Binotto eind vorig jaar als teambaas van Ferrari. Snel volgde het nieuws dat de Italiaan zou worden opgevolgd door Vasseur. De Fransman was voorheen werkzaam bij Alfa Romeo en daar kreeg hij veel lof. Vasseur werkte in zijn Alfa-jaren tevens samen met Charles Leclerc en dat betekent dat hij geen onbekende is voor de huidige Ferrari-coureur.

Vasseur zelf barst van de ambitie voorafgaand het seizoen. De Franse teambaas begrijpt dat er iets moet gebeuren en dat de top van het merk geen genoegen neemt met de tweede plaats. Vasseur zelf doet dat ook niet, zo geeft hij aan bij Motorsport.com: "Wanneer je bij een topteam werkt, kun je eigenlijk geen andere doelstelling hebben. Je kunt niet aan het seizoen beginnen en dat blij zijn met een tweede plek. Dan zou dat een gebrek aan ambitie laten zien. Ik denk dat we alles in huis hebben om goed werk af te leveren, het doel moet winnen zijn. Dat staat wel vast."