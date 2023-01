Ben Sulayem reageert fel na Saoedische overnamegeruchten

Vorige week werd duidelijk dat een fonds van de Saoedische overheid interesse had getoond in het overnemen van de Formule 1. De sport is momenteel eigendom van Liberty Media en men lijkt niet happig op het aanbod. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem reageert nogal duidelijk.

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De interesse in de sport is gegroeid en er zijn steeds meer nieuwe fans bijgekomen. Liberty Media is medeverantwoordelijk voor het succes en dat zorgt voor interesse van andere geïnteresseerden. Vorige week werd duidelijk dat de Saoedi's een bod van 20 miljard hadden gedaan op de sport.

Gezond verstand

Het bod van de Saoedi's zorgde voor de nodige verbazing onder volgers van de sport. Ook bij de FIA reageerde men kritisch. FIA-president Mohammed Ben Sulayem reageerde gister op Twitter: "Als de hoeders van de sport, is de FIA als non-profitorganisatie voorzichtig over prijskaartjes van 20 miljard die op onze sport worden geplakt. Alle mogelijke kopers worden op het hart gedrukt om hun gezond verstand te gebruiken. Ze moeten met een duurzaam plan komen en niet alleen geld."

Gevolgen

Ben Sulayem ziet een belangrijke rol voor de FIA weggelegd in de toekomst van de Formule 1. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten waarschuwt de biedende partijen: "Het is onze plicht om te kijken wat de impact in de toekomst zal zijn voor promotors. We hebben het hier dan over hogere hostingfees en andere commerciële kostenposten. Ook moeten we kijken naar welke negatieve gevolgen dit kan hebben op de fans."