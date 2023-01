Wolff sneert naar Horner: ''Over deze man praten is tijdverspilling van mijn leven''

"Ik zit gratis in zijn hoofd. Deze man is geobsedeerd. Elke seconde die ik besteed aan het praten over Horner is een tijdverspilling in mijn leven'', begint Wolff nadat hem werd gevraagd over hoe de verstandhouding is tussen hem en de teambaas van Red Bull.



Het gesprek ging daarna snel weer over de leuke dingen van werken in de koningsklasse.