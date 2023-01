Legendarische Jordan van Schumacher gaat onder de hamer

Liefhebbers van klassieke Formule 1-wagens kunnen binnenkort een opvallende wagen toevoegen aan hun verzameling. Er gaat namelijk een historische wagen van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher onder de hamer. Het gaat in dit geval om de groene Jordan waarmee de legendarische Duitser in 19991 debuteerde.

Het veilinghuis Bonhams gaat binnenkort de Jordan Ford 191 veilen. De wagen die onder de hamer gaat is de auto waarmee Schumacher in België reed. Volgens Bonhams is dit het chassis waarmee Schumacher in actie kwam, de wagen is tevens nog steeds in goede conditie en kan in theorie de baan weer op. Dit gebeurde ook aangezien Schumachers zoon Mick en Karun Chandhok met de auto reden voor een Sky Sports-item.

De wagen ging een paar jaar geleden ook al onder de hamer. Nu kan men weer bieden op de auto. Op 2 februari gaat de wagen in Parijs onder de hamer. Iedereen die interesse heeft in de groene Jordan moet diep in de buidel tasten. Het veilinghuis verwacht namelijk dat de auto tussen de 1,4 miljoen en de 2 miljoen dollar zal moeten gaan opbrengen.