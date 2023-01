Los van dat het niet te betalen is, is het ook niet echt praktisch om een zelfde auto als Max Verstappen te kopen. Je rijdt er snel te hard mee. De ruimte in de kofferbak is vrij beperkt en ze hebben geen trekhaak. Jouw nieuwe bolide zal er dan ook heel wat anders uit gaan zien. Dit neemt niet weg dat je iets moois hebt om naar uit te kijken. Bij een nieuwe auto komen ook flink wat praktische zaken kijken. De belangrijkste staan in dit artikel, te beginnen met de autoverzekering.

Welke verzekering kies je?

Als je nieuwe bolide ook écht nieuw is, hoef je niet lang na te denken over welke verzekering je kiest. Dan is de all risk verzekering de enige optie. Deze verzekering wordt zowat standaard afgesloten voor nieuwe auto’s. Eigenlijk is dit de beste verzekering voor voertuigen die jonger zijn dan zes jaar.

Een all risk verzekering dekt alle schades. Het maakt dus geen verschil of je zelf een ongeluk veroorzaakt of dat er een koe over je auto wandelt. De schade wordt vergoed. De enige uitzondering is als je in beschonken toestand achter het stuur kruipt. Maar dit is om meerdere redenen niet heel verstandig.

De twee andere opties zijn de WA verzekering en de WA + beperkt casco. De WA verzekering kun je zien als een basisverzekering. Hierbij wordt alleen schade die je aan andere voertuigen of personen veroorzaakt vergoed. Schade aan je eigen auto is voor jouw rekening.

De WA + beperkt casco verzekering dekt ook schades die door bepaalde externe factoren worden veroorzaakt. Voorbeelden zijn koeien (of andere dieren) die tegen je auto oplopen of hagelstenen die je dak doorboren.

Wegenbelasting checken

Net als de autoverzekering is ook het betalen van wegenbelasting verplicht. Tenzij je een oldtimer van meer dan 40 jaar oud koopt, dan hoef je niks te betalen.

De wegenbelasting kan maandelijks of per kwartaal worden betaald. Er is niet één bedrag wegenbelasting. Het is afhankelijk van het type auto en in welke provincie je woont. Je betaalt meer voor een zware auto die op diesel rijdt dan voor een lichte benzineauto.

Als je een elektrische auto koopt, hoe je tot en met 2024 helemaal geen wegenbelasting te betalen. De overheid wil op die manier elektrisch rijden stimuleren.

Heb je de tenaamstelling ontvangen?

Een ander belangrijk punt om te controleren is of je de tenaamstelling hebt ontvangen. Deze krijg je van de verkoper. In het tenaamstellingsverslag zit een meldcode. Dit is een code van 4 cijfers die je nodig hebt om de aanvraag van de autoverzekering af te ronden.

Daarnaast krijg je een kentekencard. Hierop staat een code van 5 cijfers. Deze code en de meldcode vormen samen de tenaamstellingscode. Dit is nodig om de auto op jouw naam te zetten.