Saoedische Grand Prix blijft tot en met minimaal 2027 in Jeddah

De Saoedische Grand Prix staat al sinds 2021 op de Formule 1-kalender. De Grand Prix wordt verreden op het stratencircuit van Jeddah. De baan kreeg in de afgelopen jaren de nodige kritiek en zou in eerste instantie slechts tijdelijk op de kalender staan. Nu is daar verandering in gekomen en rijdt men tot en met minimaal 2027 in Jeddah.

Volgens de originele plannen van de Saoedische Grand Prix-organisatie zou de race alleen in 2021 en 2022 worden verreden in Jeddah. Na die twee jaren zou het Formule 1-circus verhuizen naar een gloednieuw circuit in Qiddiya. De nieuwe baan is echter nog in aanbouw en het is de verwachting dat de werkzaamheden nog wel eventjes duren.

De organisatie van de Saoedische Grand Prix maakte echter bekend dat de Grand Prix tot tenminste 2027 wordt verreden op het Jeddah Corniche Circuit. CEO van de Grand Prix, Martin Whitaker, spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Het was zaak om het circuit in Jeddah toekomstbestendiger te maken. Om die reden zijn we nu opnieuw met de FIA en de Formule 1 aan de slag gegaan. Dit deden we om er zeker van te zijn dat we een circuit hebben waar de sport kan blijven zolang er in Qiddiya nog wordt gewerkt aan het circuit."