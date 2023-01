Ferrari onthult acht talenten voor opleidingsploeg

Vandaag de dag hebben veel van de Formule 1-teams een opleidingsploeg waarin ze veel talenten begeleiden naar de top. Ook het team van Ferrari heeft met de Ferrari Driver Academy een opvallend sterke juniorenploeg. Ferrari heeft de nodige dingen veranderd en presenteerde gisteren de acht coureurs van de FDA.

De Ferrari Drivers Academy heeft in de afgelopen jaren een aantal coureurs begeleid naar de koningsklasse van de autosport. Charles Leclerc rijdt inmiddels voor het team van Ferrari terwijl Mick Schumacher inmiddels geen Formule 1-zitje meer heeft en reservecoureur wordt voor Mercedes. De acht coureurs uit de FDA gaan aankomend seizoen op jacht naar nieuwe successen.

Aankomend jaar rijden er met Arthur Leclerc en Oliver Bearman twee FDA-coureurs in de Formule 2. De getalenteerde FDA-coureur Dino Beganovic rijdt aankomend seizoen in de Formule 3 voor het team van Prema. In het Formula Regional European Championship rijden FDA-coureurs Rafael Camara en Maya Weug. Aurelia Nobels, James Wharton en Tuukka Taponen rijden aankomend jaar in de Formule 4.

