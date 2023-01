Coulthard: Pérez moet op Ricciardo letten om Red Bull-stoeltje te behouden

Volgens Red Bull-ambassadeur David Coulthard zal Sergio Pérez een oogje in het zeil moeten houden op een potentiële dreiging: namelijk de recent aangetrokken reserverijder voor het team, Daniel Ricciardo. Volgens Coulthard zal Pérez z’n 'softwarepakket' moeten upgraden als hij zijn fulltime stoeltje bij de Oostenrijkse renstal wil behouden.

Naast de inmiddels tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen aan zijn zijde kende ook Sergio Pérez een uitstekend 2022. Zijn team wist immers beide kampioenschappen te halen, terwijl de Mexicaan op zijn beurt twee Grand Prix-overwinning liet bijtekenen. Toch was er een groot onderling contrast in resultaten te zien tussen de twee: Verstappen wist immers vijftien overwinning te behalen en scoorde hiermee meteen zijn tweede achtereenvolgende wereldtitel. Volgens oud F1- en Red Bull-coureur David Coulthard zal Pérez 2023 moeten gebruiken om de verbetering in performance te vinden, wil hij een potentiële promotie van de recent teruggekeerde Daniel Ricciardo tegenhouden.

"Checo (Pérez) ziet dat er nu een reserverijder klaarstaat om hem te vervangen. Checo moet zijn software helemaal herschrijven. Het gaat hier niet om een paar nieuwe manieren om bochten aan te snijden, want er is een groot verschil tussen zijn resultaten en die van Verstappen. Hij heeft toegang tot de data van zijn teamgenoot. Hij kan zien waar het verschil te halen valt. Alle informatie staat klaar om zijn performance een stap omhoog te halen. Weet hij de data succesvol om te zetten, dan kan hij een kans hebben op de wereldtitel. Doet hij dat niet, dan zal er een andere coureur klaar staan."