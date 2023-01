Ben Sulayem hekelt negatieve teams: "Er zijn twee kanten van duurzaamheid"

Andretti en Cadillac lieten vorige week weten dat ze de Formule 1 willen betreden met een nieuw team. De plannen van de Amerikaanse grootmachten werden met wisselende reacties ontvangen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet de plannen wel zitten en hij begrijpt de negatieve reacties dan ook niet.

De plannen van Andretti Cadillac kwamen niet uit de lucht vallen. Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid en de Amerikaanse renstal ondernam in het verleden al een poging om Sauber over te nemen. Inmiddels heeft Andretti al meerdere keren laten weten de sport te willen betreden. De meeste van de huidige renstallen zijn echter geen fan van de komst van een nieuw team.

Duurzaamheid

Eigenlijk reageerde alleen FIA-president Mohammed Ben Sulayem positief op het nieuws. Veel teams staan niet achter de uitbreiding van het veld. In gesprek met Motorsport.com spreekt Ben Sulayem zijn ongenoegen uit over de negatieve reacties: "Er zijn vandaag de dag twee kanten van duurzaamheid. Er is duurzaamheid van het milieu en er is duurzaamheid van de sport. Als je de sport wil verduurzamen, dan moet je je openstellen voor meer fabrikanten."

General Motors

Ben Sulayem is een groot voorstander van de aangekondigde samenwerking tussen Andretti en Cadillac. Cadillac is immers onderdeel van General Motors en dat zorgt voor enthousiasme bij Ben Sulayem: "We staan in totaal twaalf teams toe. Een groot bedrijf zoals General Motors, dat bij de wereldwijde top vijf hoort, moeten we aanmoedigen om de sport te betreden. Ik zie de toekomst dan ook het liefst zo voor mij: OEM's (Original Equipment Manufactures) met duurzaamheid."