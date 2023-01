Williams kiest voor vroege lancering van 2023-auto

Het Formule 1-team van Williams heeft aangekondigd haar 2023-bolide al op 6 februari te gaan lanceren. Het legendarische F1-team zal haar nieuwe auto stukken eerder lanceren dan de concurrenten; momenteel staat de eerstvolgende lanceerdatum op 13 februari, de besliste dag van Aston Martin.

Dit jaar is het team van Williams er vroeg bij. Met een lanceerdatum van 6 februari hoopt het team de spotlights op haar 2023-variant van de nieuwste generatie F1-auto’s te laten schijnen. Het legendarische autosportteam kiest voor een online lancering; een scherp contrast in vergelijking met een aantal imposante, tastbare locaties zoals AlphaTauri’s keuze voor New York of Alpine’s beslissing voor London.