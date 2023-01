Video: De Vries spreekt AlphaTauri-fans toe

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij. Voor Nyck de Vries wordt het zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri en hij bereidt zich momenteel keihard voor op het nieuwe seizoen.

De Vries is momenteel hard bezig met trainen en de Friese coureur wil niets aan het toeval overlaten. De Vries heeft dan ook voor het eerst de fans van de Italiaanse renstal toegesproken. In een korte video op de sociale media van AlphaTauri meldt de Vries vanuit Dubai dat hij keihard aan het trainen is en dat hij nu officieel lid is van de Red Bull-familie. De Vries geeft tevens aan dat hij hoopt op de steun van de fans.