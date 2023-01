"Ferrari steekt stokje voor comeback Binotto in 2023."

Mattia Binotto vertrok vorige maand als teambaas bij het team van Ferrari. Het vertrek van de Italiaan kwam niet als een verrassing en als zijn opvolger werd Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur aangesteld. De kans is aanwezig dat Binotto vertrekt naar een andere renstal, het lijkt er echter op dat dit pas in 2024 gaat gebeuren.

In de Formule 1 wordt er immers vaak gebruik gemaakt van de gardening leave-regelgeving. Dit betekent simpel gezegd dat een kopstuk van een team bij vertrek niet direct aan de slag kan gaan bij een concurrent. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat een vertrekkend teamlid niet zomaar allerlei data en informatie mee kan nemen naar een nieuwe werkgever.

Het Italiaanse medium Formu1a.uno meldt dat Ferrari ervoor heeft gezorgd dat Binotto nog langer met gardening leave moet dan normaal. Volgens het medium heeft Ferrari de portemonnee getrokken en ervoor gezorgd dat Binotto niet binnen zes maar twaalf maanden niet aan de slag kan gaan bij een andere renstal. Dit zou er dus voor zorgen dat Binotto pas weer in 2024 aan de slag kan gaan bij een ander team. Het is momenteel nog niet duidelijk of er interesse is van andere teams voor Binotto.