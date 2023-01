Gefluister in de F1-wandelgangen: 'Merendeel F1-teambazen wil geen nieuwe F1-teams op grid zien'

Volgens persbureau Reuters schijnen de meeste Formule 1-teambazen geen nieuwe teams op de grid te willen zien. Volgens de bron van Reuters, die een toppositie bij één van de bestaande Formule 1-teams zou bekleden, zijn de teambazen onder andere van mening dat de entry-fee van $200 miljoen voor nieuwe F1-teams om aan het wereldkampioenschap deel te mogen nemen te laag zou zijn.

Met de groeiende populariteit van de Formule 1, groeit ook de vraag naar de potentiële komst van nieuwe concurrenten om de gevestigde orde op te laten schudden. De Andretti Global groep is één van de meest vocale projecten in recente tijd, dat al meermaals publiekelijk haar intentie om de Formule 1 toe te treden heeft aangekondigd. Nu de FIA heeft gemeld dat het de inschrijving procedure voor nieuwe F1-teams makkelijker wil maken, was Andretti samen met autofabrikant Cadillac als partner er als de kippen bij. Ook zou er achter de schermen een tweede team zich aangemeld hebben als potentieel nieuwe F1-deelnemer: het Panthera Team Asia F1-project.

Tot nog toe lijken Andretti’s pogingen om concrete stappen naar een F1-deelname te maken, door de gevestigde orde te worden geblokkeerd. Echter lijken nieuwe F1-projecten nu een steuntje in de rug te gaan krijgen met de komst van de nieuwe aanmeldprocedure van de internationale autosportbond FIA. Of het Formule 1-publiek in de aankomende jaren dan ook daadwerkelijk nieuwe teams op de grid gaan zien, is nog maar de vraag. Volgens een ingewijde van de Formule 1-paddock schijnt een 'groot merendeel' van de F1-teambazen niet open te staan voor de komst van een nieuw F1-team.

Ook claimt de bron, die volgens persbureau Reuters een toppositie bij één van de bestaande F1-teams zou bekleden, dat Cadillac niet van plan zou zijn om haar volledige inzet te geven in de samenwerking met Andretti, en dat de verbintenis voornamelijk om promotionele beweegredenen zou gaan, zoals bijvoorbeeld Alfa Romeo haar naam en logo plakt op het F1-team van Sauber, en Aston Martin ditzelfde doet met het Racing Point F1-team.

In de aankomende maanden zal gaan blijken of er een doorbraak gevonden is wat betreft de komst van een nieuw F1-team, of dat de gevestigde orde haar zinnen kan blijven houden op een totaal van tien deelnemers in het F1-constructeurskampioenschap.