Ricciardo doet boekje open over aanbod voor F1-stoeltje 2023

Daniel Ricciardo heeft geen voor 2023 geen fulltime stoeltje in de Formule 1. In plaats daarvan neemt de achtvoudig Grand Prix-winnaar een strategische stap achteruit om zijn vizier te richten op een fulltime F1-terugkomst voor 2024. Ricciardo had echter wel degelijk een aanbod liggen om alsnog in 2023 op de grid te kunnen staan. In een recentelijke Beyond the Grid aflevering, een podcast waarin regelmatig F1-bekenden te gast zijn, onthult Ricciardo welk F1-team hem een aanbod heeft gedaan.

De gedurfde zet van Daniel Ricciardo om in 2019 het succesvolle F1-team van Red Bull te verruilen voor Renault (en later McLaren), pakte niet op geheel succesvolle wijze uit. Terwijl Max Verstappen samen met Red Bull een dijk van een pakket neerzette dat hen richting twee opeenvolgende rijderstitels katapulteerde, moest Ricciardo genoegen nemen met een enkele Grand Prix-overwinning en een aantal podiumfinishes.

Nu de kogel door de kerk is met Ricciardo’s terugkomst naar Red Bull, blikt de goedlachse Australiër terug op de kans die hem werd aangeboden sinds het nieuws dat het team van McLaren hem voor 2023 zou gaan vervangen.

Op de vraag van de Beyond the Grid-podcast host Tom Clarkson of er een fulltime stoeltje voor Ricciardo voor 2023 te wachten stond, antwoordt hij: "Een paar keer werd Ferrari gelinkt. Maar uiteindelijk was Guenther (Steiner, teambaas van Haas) degene die mij heeft benaderd. Hoe meer dagen er echter (in 2022) passeerden, hoe meer het duidelijker werd dat ik moest accepteren dat ik volgend jaar helemaal niet op competitief vlak bezig wilde zijn." Daarom ben ik ergens wel blij dat ik geen aanbod van een top team heb gekregen, want anders had ik gedacht van "oh, nu moet ik wel tekenen". Uiteindelijk wist ik diep van binnen dat het nodig was om afstand (van de Formule 1) te nemen."

Met een reserverol bij Red Bull op zak, meent Ricciardo zich in 2023 volledig op te willen laden voor een potentiële F1-comeback voor 2024. Ook spreekt de achtvoudig Grand Prix-winnaar over de mentale gevolgen van zijn afgelopen paar jaren in de koningsklasse. "Ja, je zou het een burnout kunnen noemen", begint Ricciardo. "Maar ik verstop me er niet voor, ook ben ik er niet bang voor om het uit te spreken. Ik ben geen sportman waarin het een kwestie van forceren is. Hoe meer ik het gevoel kreeg, hoe meer ik er verdwaald in raakte, hoe meer het gevoel om een pauze te willen nemen toe nam. De kracht van het nemen van een break zou ervoor kunnen zorgen dat ik sterker terug kan komen. Ik weet zeker dat mij dat heel erg goed zou doen", sluit Ricciardo af.