Webber over Red Bull-relletjes: ''Chemie verandert met titels op het spel''

Voormalig F1-coureur Mark Webber ziet dat de teambazen het niet altijd makkelijk hebben om hun protogés in het gareel te houden en doelt recentelijk op de onvrede die zich publiekelijlk afspeelde tussen Red Bull-rijders Max Verstappen en Sergio Peréz in Brazilië.



"Teamleiders bewaken altijd de chemie tussen de coureurs, en het is heel gemakkelijk om daarmee om te gaan als je niet strijdt om overwinningen of kampioensposities", zei Webber op Speedcafe.com's KTM Summer Grill.



Rellen tussen F1-teamgenoten, in het verleden vaak genoeg gebeurt in de koningsklasse. Wie herinnert zich niet de verhitte interne strijd tussen upcoming man Ayrton Senna en de meervoudig kampioen Alain Prost waarbij het binnens -en buitenskamers van kwaad tot erger werd. De toenmalige teambaas van deze twee egootjes bij McLaren, Ron Dennis, kon amper de goede vrede bewaren.



Het geruzie, de politieke spelletjes binnen een team, daar heeft Webber wel een verklaring voor: "Voor de top vier of top vijf is er over het algemeen geen echte wrijving tussen de coureurs en het management heeft het er gemakkelijker mee. Het verandert wanneer er titels of kampioenschapsposities op het spel staan ​​tussen de twee coureurs. De teambaas bewandelen dan een nieuw pad – ze hebben niet alle antwoorden.''



Red Bull moest de fikkie tussen Peréz en Verstappen blussen na afloop van de wedstrijd in Sao Paulo. Volgens Webber zag Horner dat gekibbel over de boordradio tussen Verstappen en zijn engineer niet direct aankomen. ''Het team kan midden in de race niet op de pauzeknop drukken. De communicatie met Max in Brazilië leek hem enigszins te verbazen. Het werd intern na de race afgehandeld. Proberen met de coureur met de helm op te praten in de laatste ronden van de race om te proberen een volledig beeld te krijgen van wat er aan de hand was, is niet altijd gemakkelijk.''



Multi 21



Webber heeft zelf ooit in zo'n grillige teamsituatie gezeten bij Red Bull. Tijdens de Grand Prix van Maleisië op 24 maart in 2013 streden hij en teamgenoot Sebastian Vettel om de zege. De Australiër reed aan de leiding met Vettel in aantocht. De teamleiding wilde een clash met bijbehorende bedrijfsschade en zei tegen de eigen coureurs: ''Multi21'', anders gezegd: er wordt niet tegen elkaar geracet. Vettel had daar maling aan en won. Backroom stage was Webber not amused over Vettels gedrag en Horner en co. moesten flink aan bak om alles weer te polijsten.



Terugkijkend, kan de Australiër de boel relativeren: ''In onze tijd was het de eerste ervaring voor Christian, Sebastian, mijzelf en Red Bull zelf. Het waren soms uitdagende tijden, maar dat is de aard van het beestje. Achteraf gezien zijn er beslissingen die je anders en beter zou kunnen nemen voor het team of één coureur in het bijzonder.''