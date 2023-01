Ferrari vindt twee nieuwe sponsoren

In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen nam het team van Ferrari afscheid van een aantal belangrijke sponsoren. Eerder deze week nam de Italiaanse renstal afscheid van Velas en Snapdragon. Het leek erop dat er hierdoor een gat in de begroting zou ontstaan maar Ferrari heeft al snel nieuwe sponsoren gevonden.

In aanloop naar een nieuw Formule 1-seizoen speelt er regelmatig veel op de sponsorenmarkt in de koningsklasse van de autosport. Het team van Ferrari kwam echter op een opvallende manier in het nieuws. De renstal nam namelijk afscheid van Velas en Snapdragon, twee bedrijven waarmee men een meerderjarig contract had. Toch werden de contracten beëindigd en meldden meerdere media dat er hierdoor een gat van 55 miljoen dollar ontstond in de begroting van Ferrari.

De Italiaanse renstal hoeft echter niet op droog brood te leven. Men heeft namelijk twee sponsoren toegevoegd aan de lijst van partners. Ferrari heeft namelijk deals afgesloten met Bitdefender en HCL Software, hiermee lijkt men het gat in de begroting te hebben gedicht. Opvallend genoeg waren de logo's van HCL Software al op de wagens van Carlos Sainz en Charles Leclerc te zien tijdens de seizoensfinale in 2022 in Abu Dhabi.