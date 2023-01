Coulthard kritisch op Red Bull: "Dat moet je gewoon accepteren"

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen jaar een roerig seizoen. Ondanks de vele successen waren er ook zeer veel relletjes. Eén van deze relletjes ging over een boycot van Red Bull voor het Britse Sky Sports. David Coulthard vond dat geen slimme en vooral een zwakke actie.

Red Bull boycotte Sky Sports tijdens het weekend van de Mexicaanse Grand Prix. Deze boycot had te maken met enkele kritische en opvallende uitspraken van Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz. De actie van Red Bull was zeer opvallend maar duurde slechts één raceweekend. In de opvolgde Grand Prix-weekenden verschenen de coureurs en de kopstukken van Red Bull weer gewoon voor de blauwrode microfoon.

Oud-coureur en huidig Formule 1-analist David Coulthard vond de boycot alles behalve een sterke actie van de Oostenrijkse renstal. De Schotse oud-coureur ziet dat de kritiek op andere teams veel groter is en dat er daar geen boycots volgen. In gesprek met de The Mirror is Coulthard dan ook kritisch: "Ik kan mij bijvoorbeeld wel voorstellen dat Ferrari in Italië elke dag met veel meer te maken krijgt dan Red Bull."

Accepteren

Coulthard is dan ook kritisch op zijn voormalige werkgever Red Bull Racing. De Schot ziet dat vooral teambaas Christian Horner nogal op zijn tenen was getrapt. Coulthard is er zeer fel over: "Als je alleen kijkt naar mensen die het eens met je zijn of alleen positief over je praten, dan heb je een verdraaid beeld van de wereld. Ik denk McLaren ook wel gevoelig is voor kritiek en dat Mercedes tijdens hun dominante jaren ook wat voor de kiezen heeft gekregen. Je moet dat gewoon accepteren."