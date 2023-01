Verstappen heeft geen probleem met mogelijk uitblijven nieuwe wereldtitels

Max Verstappen is momenteel de regerend wereldkampioen van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte vorig seizoen zijn tweede wereldtitel op rij. Men verwacht dat Verstappen in de toekomst nog meer wereldtitels kan gaan pakken. De Red Bull-coureur heeft er echter vrede mee als dat niet lukt.

Verstappen werd afgelopen seizoen met overmacht wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Al in Japan prolongeerde Verstappen zijn wereldtitel. De Nederlander verbrak daarnaast meerdere wereldrecords waaronder het record van de meeste zeges in één jaargang. Het is dan ook de verwachting dat Verstappen in de aankomende seizoenen vrolijk doorgaat met het domineren van de koningsklasse van de autosport.

Verstappen zelf weet nog niet zeker of hij deze dominantie in de toekomst vol kan houden. De Nederlander blijft in gesprek met Motorsport.com met beide benen op de grond staan: "Natuurlijk wil ik nog meer titels winnen, maar daar heb je wel de juiste auto voor nodig. Ik heb nu twee titels gewonnen maar als ik nooit meer de kans krijg om wereldkampioen te worden, dan heb ik daar vrede mee. Ik zou er graag nog meer winnen maar daar heb je nog wel wat geluk voor nodig."