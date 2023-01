Verstappen neemt deel aan virtuele 24 uur van Le Mans

Max Verstappen geniet momenteel nog van zijn vakantie, maar over ruim twee maanden staat hij alweer aan de start van de eerste Grand Prix van het seizoen. De Nederlander zit in de tussentijd niet stil en hij heeft zijn eerste wedstrijd alweer in zijn agenda genoteerd. Verstappen stapt namelijk weer in de simulator.

De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 rijdt op 14 en 15 januari namelijk weer op de digitale versie van het circuit van Le Mans. Verstappen gaat namelijk meedoen aan de virtuele 24 uur van Le Mans. De Nederlander zal gaan racen voor het simteam van Redline. Verstappen racet vaker voor dit team en was in het verleden dan ook succesvol in de simraces.

