Brawn staat klaar om F1 te helpen wanneer nodig, maar alleen in 'adviserende rol'

Ross Brawn is na afloop van het F1-seizoen van 2022 officieel met pensioen. De Britse ingenieur van oorsprong was het afgelopen jaar nog sportief directeur van de Formule 1, maar besloot om na een lang en bewogen carrière in de autosportwereld om nu eindelijk het werk naast zich neer te leggen. Met het nieuw jaar van start en de Formule 1 in volle voorbereiding op het aankomende seizoen, meent Brawn echter dat hij zijn rug naar de koningsklasse toch nog niet helemáál heeft gekeerd.

Van autosporttechnicus tot F1-team eigenaar: Ross Brawn heeft alle hoeken van de koningsklasse inmiddels wel gezien. Met het afsluiten van 2022 zou het de bedoeling zijn dat de 68-jarige Brawn nou écht afscheid zou gaan nemen van het werken in de Formule 1, om voortaan op z’n gemak de sport vanuit z’n luie stoel te kunnen gaan volgen. In gesprek met Autosport, vertelt Brawn dat zijn eerdere "ambities" toch van best wat beweegruimte voorzien zijn.

"Ik zal geïnteresseerd blijven. Stefano (Domenicali, CEO van F1) is een hele goede vriend en, zoals ik al tegen hem zei, mijn telefoon staat altijd aan. Dus als er iets is waar ik mee kan helpen en het neemt niet teveel van mijn vrije tijd weg, dan sta ik er meer dan positief voor open om te helpen. Het zal dan om een adviserende rol gaan, in plaats van een actieve rol."

Brawn stond aan de voorgrond van veranderingen in de Formule 1 tijdens de periode waarin Liberty Media het stokje overnam en voor een groeiende populariteit in de sport wist te zorgen. Zijn aanbieding tot een luisterend oor is dan ook ongetwijfeld om ervoor te zorgen dat de sport in de juiste richting blijft groeien. "Het is een unieke sport en ik ben heel blij om te zien hoe de sport in populariteit gegroeid is. We moeten deze groeiende passie behouden en beschermen. Ik neem afscheid, maar ik moet zeggen dat ik verheugd ben met waar de Formule 1 vandaag de dag staat. Ik denk dat we niet moeten vergeten wat we hebben gedaan om daar te komen en ervoor zorgen dat we vooruitgang blijven boeken," meent Brawn.