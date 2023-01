Verstappen heeft geen idee van oorzaak Hamilton-aanvaringen

Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben al een flinke lading ervaring wat betreft het racen met elkaar. Vooral in 2021, toen de onderlinge titelstrijd tussen beide coureurs tot in de laatste race van het F1-seizoen zou worden beslist, was er bij vrijwel elk raceweekend wel een moment van actie tussen de twee te vinden. Vaak liep het goed af, maar er waren ook wat momenten waarin het tot een aanvaring escaleerde. Max Verstappen meent niet te snappen waarom de onderlinge duels tussen hem en Lewis Hamilton vaker met een botsing aflopen dan in vergelijking met mede F1-coureurs van zijn eigen generatie, bijvoorbeeld Charles Leclerc.

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen vooral in 2021 vaak in de positie terecht om het onderlinge gevecht aan te gaan om een Grand Prix-overwinning. Dankzij de kleine verschillen van performances tussen beide teams van Red Bull en Mercedes, ontstond er een heus titelgevecht tussen Verstappen en Hamilton. In dat jaar kwamen beide coureurs meermaals tot een botsen, ook konden er meerdere andere onderlinge incidentjes aan het lijstje worden toegevoegd.

In het afgelopen F1-seizoen van 2022 was het niet Hamilton die in de gelegenheid gesteld werd om met Verstappen om overwinningen te kunnen vechten. Het was ditmaal de beurt aan generatiegenoot Charles Leclec. Zijn team van Ferrari had een auto gebouwd die, in de eerste seizoenshelft vooral, snel genoeg was om met Verstappen te kunnen duelleren. De gevechten verliepen netjes en zonder crashes als gevolg.

Met de verschillen in beide jaren in het achterhoofd houdende, vroeg Motorsport.com aan Verstappen of hij zijn racestijl als "onverzettelijk" zou beschrijven, vooral wanneer hij tegen Hamilton racet. "Met iedereen waar ik dit jaar mee heb gevochten, hebben we harde en agressieve duels gehad, zonder dat we tot een aanvaring zijn gekomen. Om de een of andere manier is het met Lewis (Hamilton) een ander verhaal. Eerlijk gezegd snap ik niet waarom. Misschien is het een kwestie van de verschillen in generatie. Dat we elkaar beter begrijpen en we beter met elkaar racen", vertelt Verstappen.

Ook in 2022 kwamen Verstappen en Hamilton tot een botsing, ditmaal bij de Grand Prix van Brazilië. Verstappen kreeg hiervoor een straf omdat hij volgens de raceleiding een groot aandeel in de veroorzaking zou hebben gehad. "De dag ervoor had ik nog een geweldig gevecht met George (Russell, teamgenoot van Hamilton en generatiegenoot van Verstappen) – de deur dichtgooien, verdedigen en elkaar uitremmen. Dat was geweldig en in de hoofdrace probeerde ik (tegen Hamilton)hetzelfde, maar toen kregen we het niet voor elkaar", sluit Verstappen af.