De Vries hield vertrouwen in F1-kans: "Ben vier keer afgewezen"

Nyck de Vries maakt dit jaar zijn debuut als fulltime Formule 1-coureur. De Nederlandse coureur rijdt vanaf aankomend seizoen voor het team van AlphaTauri, waar hij de teamgenoot wordt van Yuki Tsunoda. Het lange wachten van De Vries wordt dit jaar dus eindelijk beloond, ondanks veel afwijzingen bleef hij altijd geloven in de droom.

De Vries was in de afgelopen jaren succesvol in de Formule 2, de Formule E en tijdens de 24 uur van Le Mans. De Nederlander was dit jaar verbonden aan het team van Mercedes als reservecoureur. De Vries mocht in die hoedanigheid meerdere vrije trainingen rijden en viel in Monza in bij het team van Williams. Bij zijn debuut op het Italiaanse circuit pakte hij direct WK-punten.

Afwijzingen

De droom van De Vries komt dit jaar eindelijk uit. De Friese coureur rammelde al langer aan de Formule 1-deur, maar een stoeltje bleek steeds te hoog gegrepen. De Vries bleef altijd vertrouwen houden en legt dat uit in gesprek met het YouTube-kanaal DAY1: "Ik heb echt dagen gehad dat ik dacht: 'Dit gaat hem niet meer worden.' Diep van binnen hield ik altijd een soort van geloof. Dat ondanks dat ik sinds 2021 vier keer ben afgewezen.."

Antwoord

De Vries werd onderbroken door de presentator van het YouTube-programma. Hij werd daarna gevraagd hoe zo'n afwijzing precies gaat. De Vries: "Nadat ik de Formule 2-titel had gewonnen, was er geen plekje meer voor mij in de Formule 1. Het is dan toch een soort afwijzing. In 2021 won ik de Formule E-titel en waren we er weer heel erg dichtbij. Het lukte uiteindelijk niet. Gedurende het afgelopen seizoen waren er misschien wel twee of drie momenten waarop er echt serieus over de toekomst werd gesproken. Iedere keer moest er een antwoord komen omdat ik ook andere verplichtingen buiten de F1 had."