Audi voorbereidt op mogelijk verplicht leveren van motoren aan klantenteam

Audi betreedt de Formule 1 in 2026 met een nieuw motorenproject en een samenwerking met het team van Sauber. De Duitse autobouwer neemt het Formule 1-programma uiterst serieus en heeft alles dan ook al goed voorbereidt. Men is er zelfs al klaar voor om mogelijk verplicht motoren te leveren aan klantenteams.

Audi maakt bij zijn komst naar de Formule 1 direct een fabrieksteam van Sauber. Vooralsnog lijkt het erop dat Sauber het enige team gaat worden met Audi-krachtbronnen. Volgens de regels van autosportfederatie FIA komt daar mogelijk verandering in. In het regelboek staat namelijk dat de motorleverancier met de minste klantenteams, verplicht motoren moet leveren als een team in een situatie belandt waarin ze geen motorleverancier kunnen vinden.

Verplichting

Bij Audi is men bekend met deze paragraaf van het zeer dikke regelboek van de Formule 1. De Duitsers hebben daar echter geen probleem mee. Audi Formula Racing CEO Adam Baker spreekt zich erover uit bij AS: "We worden misschien door de FIA verplicht om motoren te gaan leveren. Als dat gebeurt, dan zijn we er zeker klaar voor. Momenteel denken we echter niet aan een klantenteam, daar is het nog te vroeg voor. We focussen ons op fabrieksprogramma."

42 maanden

Baker weet dat Audi als nieuwkomer voor de nodige uitdagingen komt te staan. De CEO van Audi Formula Racing maakt zich er echter geen zorgen over: "We zijn ons bewust van de uitdaging die voor ons ligt. Het is voor ons aantrekkelijk om de sport te betreden in 2026 omdat we deze keuze vroeg hebben gemaakt. We hebben nu 42 maanden voor de start van onze eerste race. Het is waarschijnlijk de vroegste keuze van een fabrikant in de afgelopen dertig jaar."