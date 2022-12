Russell krijgt complimenten voor 'beste race van het jaar'

George Russell reed dit jaar een zeer indrukwekkend seizoen bij het team van Mercedes. Het was het eerste volledige Mercedes-seizoen van de Brit en hij was direct sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Russell won in Brazilië zijn eerste Grand Prix en daarmee maakte hij veel indruk op Karun Chandhok.

Russell reed in Brazilië een droomweekend. Op het circuit van Interlagos was hij in elke sessie snel, wel was hij verantwoordelijk voor de rode vlag in de kwalificatie. Desalniettemin had Russell nog genoeg kansen op succes en dat liet hij direct zien in de sprint. Hij won en herhaalde dat kunstje op indrukwekkende wijze in de Grand Prix van zondag.

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok was enorm onder de indruk van de prestaties van Russell op het Braziliaanse asfalt. Bij Sky Sports spreekt Chandhok van het beste weekend van het jaar: "Ik houd ervan als er nieuwe namen winnen, George won daar direct twee keer. Het was een geweldige race. In de laatste stint reden hij en Lewis Hamilton op oudere banden en gingen ze er vol voor. Het waren kwalificatierondjes en George hield zich sterk onder de druk. Het was echt een top race van hem."