Coulthard zag Hamilton worstelen: "Extra tik toen auto niet goed genoeg bleek te zijn"

Lewis Hamilton kende dit jaar een zeer tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur won voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan geen Grand Prix in een seizoen en hij werd tevens verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell. David Coulthard denkt dat het mentale aspect ook een rol speelde bij de tegenvallende prestaties van Hamilton.

Hamilton begon het huidige seizoen vol goede moed. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wilde sportieve wraak nemen nadat hij in 2021 de wereldtitel verspilde in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale. Bij de openingsrace in Bahrein werd Hamilton nog derde maar daarna vielen zijn resultaten veelvuldig tegen.

Mentale aspect

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard denkt dat Hamiltons tegenvallende resultaten niet alleen te maken hebben met de lastig bestuurbare Mercedes. In gesprek met Motorsport.com wijst hij ook naar het mentale aspect: "Ja, dat is een goed punt. In mijn optiek heeft Lewis zijn energie gaandeweg het seizoen pas weer teruggevonden, datzelfde geldt ook voor de honger naar succes. Na Abu Dhabi vorig jaar was de winterstop maar kort en overheerste de frustratie bij Lewis."

Tik

Coulthard denkt tevens dat Hamilton langzamerhand gewend is geraakt aan het meestrijden om de zeges. De Brit heeft daar volgens Coulthard een soort mentale tik van gekregen. De oud-coureur is er duidelijk over in zijn uitleg: "Daarnaast heeft Lewis ook lange tijd vooraan gereden in zijn loopbaan. Hij kreeg een extra tik toen de auto begin dit jaar niet goed genoeg bleek voor de pole of voor de overwinning."