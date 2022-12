Kritiek op Ferrari: "Direct teveel chaos om mee te doen voor de titel in 2023"

Het team van Ferrari kende dit jaar een zeer wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal werd tweede in het wereldkampioenschap én het constructeurskampioenschap, wel liet men zeer veel steekjes vallen. Uiteindelijk ontsloeg men teambaas Mattia Binotto en koos men voor Frédéric Vasseur als vervanger. Norbert Haug denkt dat Ferrari nu al op achterstand staat.

Ferrari begon met Charles Leclerc nog zeer sterk aan het seizoen. De Monegask wist twee van de eerste drie Grands Prix te winnen en hij werd al snel gebombardeerd tot titelfavoriet. Leclerc en zijn teammaat Carlos Sainz liepen al snel tegen betrouwbaarheidsproblemen aan en kregen daarna ook te maken met tactische misperen van hun team. De achterstand op Red Bull Racing groeide en Binotto kondigde zijn vertrek aan.

Voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug denkt dat Ferrari zichzelf in de vingers snijdt met het lozen van Binotto. Haug is zeer kritisch en deelt zijn mening dan ook in een gesprek met het Duitse RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Na het rampzalige seizoen 2022 en de plotselinge wisseling van de teambaas, is er al direct te veel chaos om mee te doen voor de titel in 2023. Red Bull was zelfs in het beste scenario onverslaanbaar dit jaar."