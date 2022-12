Ralf Schumacher geniet van Verstappen: "Vraag is hoelang hij nog doorgaat"

Max Verstappen is momenteel de beste Formule 1-coureur van de wereld. De Nederlander is de regerend wereldkampioen en prolongeerde zijn titel dit jaar al in Japan. Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028 maar Ralf Schumacher vraagt zich af hoelang de Nederlander nog zal racen.

Verstappen kende dit jaar een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam vijftien keer als winnaar over de streep in een Grand Prix en pakte daarnaast de meeste WK-punten in een seizoen ooit. Verstappen werd na het seizoen ook beloond met meerdere onderscheidingen terwijl hij zelf al uitgebreid filosofeerde over zijn toekomst.

Onderlinge strijd

De Duitse oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat Verstappen zomaar eens snel kan gaan stoppen. Schumacher merkt in gesprek met Sport 1 op dat Verstappen momenteel één van de beste is: "Max en Lewis Hamilton zijn nog steeds de meest complete coureurs van het veld. Lewis heeft nog een hevige strijd met zijn teammaat Russell, Max had dat met Perez alleen kort aan het begin van het seizoen. Eén ding is zeker: Verstappen zit bijna op de toppen van zijn kunnen en kijkend naar zijn leeftijd kan hij dit nog lang volhouden."

Doorgaan

Schumacher ziet op het gebied van de ultieme vorm een groot verschil tussen Verstappen en Hamilton. De Duitse oud-coureur denkt echter dat Hamiltons lange loopbaan hier een groot nadeel vormt. Schumacher is daar duidelijk over: "Lewis moet harder werken om op de limiet te zitten. Het is met Max echter de vraag hoe lang hij eigenlijk nog door wil gaan met de Formule 1."