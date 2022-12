Hamilton leert van zijn fouten: "Ik heb zoveel gefaald"

Lewis Hamilton en zijn team Mercedes kende dit jaar een zeer teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won dit jaar voor het eerst geen Grand Prix maar kijkt desondanks toch tevreden terug. Hamilton geeft echter wel aan dat niet alles goed ging maar hij steekt zijn trots niet onder stoelen of banken.

Hamilton begon het seizoen vol goede moed en hij wilde sportieve revanche nemen na zijn verloren titelstrijd in 2021. De Brit had veel last van porpoising en werd ook nog eens verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell. Aan het einde van het seizoen presteerde Mercedes wel beter maar kon Hamilton niet meevechten om de zeges.

Indrukwekkend

Hamilton kijkt ondanks de tegenvallende resultaten wel tevreden terug op het afgelopen seizoen. De Brit keek na het seizoen terug op de website van Mercedes: "Het is indrukwekkend om te zien hoeveel progressie wij hebben geboekt. Ik wist dat we hier toe in staat zouden zijn. Ik heb er geen enkel moment aan getwijfeld dat we uiteindelijk onze problemen weer zouden kunnen oplossen."

Gefaald

De Britse zevenvoudig wereldkampioen weet zelf echter ook wel dat zijn resultaten ver beneden peil waren in 2022. Toch ziet hij daar toch iets positiefs in: "Het was een kwestie van vallen en opstaan. Dit jaar hebben we veel gefaald. Er waren momenten dat we met upgrades kwamen die niet werkten en we hebben veel dingen uitgeprobeerd die niet bleken te werken. Ik heb zoveel geprobeerd, ik heb zoveel gefaald. Echter leer je daardoor en groei je."