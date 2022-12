Red Bull heeft al nagedacht over aankomend pensioen Newey

Adrian Newey was in de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de vele succesbolides van het team van Red Bull Racing. Het Britse technische kopstuk is een onmisbare schakel in het succes maar hij wordt wel een dagje ouder. Christian Horner geeft dan ook aan dat men al heeft nagedacht over de toekomst.

Newey is inmiddels al 65 jaar en de Brit is verantwoordelijk voor alle kampioensbolides van Red Bull Racing, Max Verstappen en Sebastian Vettel. De Brit geldt al enkele tientallen jaren als een toonaangevend ontwerper binnen de internationale autosport maar langzamerhand komt zijn pensioen steeds dichterbij, bij Red Bul heeft men de taken al redelijk verdeed en is Pierre Wache al enige tijd de technisch directeur.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geeft aan dat men al heef nagedacht over de pensionering van Newey. In gesprek met Speedcafe geeft hij aan dat Newey ook al veel andere taken heeft: "Het is inderdaad iets waar we al naar hebben gekeken en waar we al een lange periode over hebben gediscussieerd. De rol van Adrian is in de laatste periode wel geëvolueerd. Zeker nu we ook Red Bull Advanced Technologies hebben als onderdeel van het bedrijf. De RB17 is eerder dit jaar aangekondigd en hij verdeelt zijn tijd dus over meerdere projecten."