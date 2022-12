'Red Bull trekt stekker uit DTM-project'

De kleuren van Red Bull zijn niet alleen te zien in de Formule 1. De Oostenrijkse energiedrankjesgigant steunt immers ook talenten in allerlei opstapklassen. Tevens was Red Bull in de afgelopen jaren actief in de DTM, deze avonturen komen nu echter ten einde aangezien de DTM een nieuwe eigenaar heeft.

Red Bull sloeg in 2021 de handen ineen met AF Corse. De renstal zette twee Ferrari's in en daar zaten niet de minste coureurs achter het stuur. Onder andere Alexander Albon, Sebastien Loeb en Nick Cassidy kwamen in actie met de Ferrari's. In 2021 kwam Red Bull-talent Liam Lawson zelfs nog dicht bij de titel in de klasse.

Volgens Motorsport-Total stopt Red Bull nu echter met het DTM-programma. Eerder deze maand werd bekend dat de organisator ITR is opgeheven en dat ADAC de nieuwe eigenaar is geworden van de klasse. Bij de vorige eigenaar was voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger betrokken. Aangezien Berger in het verleden de teambaas van Toro Rosso was, was de band met Red Bull aanwezig. Nu stopt de Oostenrijkse renstal echter met de Duitse toerwagen klasse.