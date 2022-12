Hamilton trots op samenwerking met Russell

Dit jaar waren Lewis Hamilton en George Russell voor het eerste elkaars teamgenoten bij het team van Mercedes. De twee Britten konden het goed met elkaar vinden maar zevenvoudig wereldkampioen Hamilton werd wel telkens verslagen door zijn jongere teamgenoot. Toch kijkt Hamilton tevreden terug op het jaar.

Het team van Mercedes kende dit jaar een zeer tegenvallend seizoen. De Duitse renstal begon het seizoen als regerend constructeurskampioen maar werd in 2022 verslagen door Red Bull Racing en Ferrari. Hamilton had veel moeite met de wagen en moest toezien hoe zijn nieuwe teamgenoot Russell veel beter presteerde en zelfs won in Brazilië.

Ondanks het tegenvallende seizoen is Hamilton wel uiterst positief in zijn jaarterugblik. Ook over zijn samenwerking met Russell is Hamilton zeer positief. Op de site van Mercedes kijkt hij terug: "Ik denk dat de samenwerking soepel verliep en dat we veel zijn gegroeid. Ik heb al met veel coureurs gewerkt dus voor mij was dit normaler dan voor hem. We moesten meer aanpassen want hij was nieuw in het team en ik werkte voor het eerst echt met hem samen. Het is fantastisch om met hem samen te werken, we hebben de auto verder gepusht op technisch en set-up gebied. Het was een goed eerste jaar."