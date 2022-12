Coulthard ziet verschil bij Red Bull: "Of mensen Max nou leuk vinden of niet"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een zeer succesvol seizoen. De Oostenrijkse renstal werd constructeurskampioen en Max Verstappen werd met overmacht wereldkampioen. Hij was beduidend sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens David Coulthard was dat verschil tussen de beide Red Bull-rijders overduidelijk.

Verstappen herschreef dit seizoen de geschiedenisboekjes. De Nederlander prolongeerde zijn wereldtitel al in Japan en verbrak daarnaast ook meerdere records. Verstappen won dit seizoen in totaal vijftien Grands Prix en verbrak daarnaast ook het record voor de meeste WK-punten in een jaar. Verstappens teammaat Perez won slechts twee races, wel in de straten van Monaco en Singapore.

Hoog niveau

Verstappen was dus de overduidelijke kopman van Red Bull Racing. Bij het team bleef men lang volhouden dat er geen kopman was maar de resultaten lieten iets anders zien. Oud-coureur en huidig analist David Coulthard is duidelijk bij Motorsport.com: "In mijn optiek spreken de cijfers al voor zich. Max heeft het hele jaar al op bijzonder hoog niveau gepresteerd. Eigenlijk heeft hij de potentie van zijn auto optimaal benut."

Verschil

De Schotse coureur is dan ook van mening dat het verschil zeer groot is tussen Verstappen en Perez. Coulthard is duidelijk in zijn redenatie: "Het ligt absoluut niet alleen aan de auto. Je kunt dat heel erg goed zien aan de vergelijking tussen Max en Checo. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar wat Checo dit jaar heeft gedaan en naar wat Max heeft gedaan. Daar zit nog al een verschil, of mensen Max nou leuk vinden of niet. Er valt echter niets af te dingen op zijn snelheid en zijn prestaties."