Hamilton dankbaar voor seizoen ondanks tegenvallende resultaten

Lewis Hamilton sprak voorafgaand het afgelopen seizoen de verwachting uit dat hij sterker dan ooit was. In 2022 kwam die voorspelling niet bepaald uit en worstelde hij veelvuldig met de tegenvallende Mercedes. Ondanks de vele tegenslagen is Hamilton wel zeer dankbaar voor het afgelopen seizoen.

Hamilton wilde dit jaar sportieve revanche nemen na zijn nipt verloren titelstrijd in 2021. De wens van de zevenvoudig wereldkampioen kwam niet uit en hij werd zelfs verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell. Voor het eerst in zijn lange loopbaan wist Hamilton dit jaar geen Grand Prix op zijn naam te schrijven. Het was overduidelijk dat de Brit worstelde met zijn vorm.

Ondanks de tegenvallende resultaten begint Hamilton de winterstop wel met een zeer goed gevoel. De Brit is daar nogal duidelijk over in een interview op de site van zijn werkgever Mercedes: "Het was een enorm lastig jaar voor iedereen binnen het team. Voor mijzelf was dit een jaar dat veel uitdagender was dan ik had verwacht. Ik ben daar echter enorm dankbaar voor. Ik heb het gevoel dat ik dit jaar als man meer ben gegroeid, vooral op intern vlak. Dat was groter dan in veel andere jaren."