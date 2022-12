MP Motorsport trekt opvallend Red Bull-talent aan voor 2023

Het Nederlandse team MP Motorsport rijdt volgend jaar in de Formule 3 met een opvallende naam achter het stuur van één van hun wagens. Het team maakte gisteren namelijk de komst van Jonny Edgar bekend. De getalenteerde Brit is onderdeel van het Red Bull Junior Team en kende dit jaar een lastig seizoen.

Edgar reed dit jaar ook in de Formule 3 maar zijn seizoen werd al in april compleet overhoop gegooid. De jonge Brit moest namelijk tijdelijk stoppen met racen omdat de ziekte van Crohn bij hem was geconstateerd. Bij deze ziekte heeft de patiënt een chronische ontstekingsziekte aan de darm. Edgar is inmiddels goed genoeg herstelt om in 2023 in actie te kunnen komen voor MP Motorsport.