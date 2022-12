Sainz heeft geen problemen met innige band Vasseur en Leclerc

Het team van Ferrari stelde vorig week Frédéric Vasseur aan als nieuwe teambaas. De Fransman wordt de opvolger van Mattia Binotto en men verwacht veel van Vasseur. De oud-teambaas van Alfa Romeo kent Charles Leclerc heel erg goed en Carlos Sainz denkt dat dit positief is voor het team.

Binotto kondigde zijn vertrek vorige maand aan na een seizoen vol ups en downs. De naam van Vasseur viel al snel en de komst van de Fransman werd realiteit. Vasseur is zeker geen onbekende voor Ferrari-coureur Charles Leclerc. De twee werkte in het verleden al samen bij het team van Alfa Romeo en ook Leclercs manager Nicholas Todt is een oude bekende van Vasseur.

Carlos Sainz krijgt dus te maken met een teambaas die het heel erg goed kan vinden met zijn teamgenoot. De Spanjaard ziet dat echter als een enorm voordeel. In gesprek met Autosprint laat hij dat weten: "Het is niet zo dat ik op nul begin. Ik denk dat we goed kunnen opschieten met elkaar en dat hij blij met mij zal zijn. Ik denk dat zijn goede relatie met Charles goed is voor het team. Het kan ervoor zorgen dat hij zich meer thuis voelt binnen het team."