Sainz wil nog niets zeggen over 2023: "De tijd zal het leren"

Het team van Ferrari kon dit seizoen lang vechten met Red Bull Racing maar moest de Oostenrijkse renstal uiteindelijk toch maar voor laten gaan. Men wil aankomend seizoen weer schitteren maar of dat gaat gebeuren is nog niet zeker. Carlos Sainz wil in ieder geval niet op de zaakjes vooruit lopen.

Ferrari begon goed aan het afgelopen seizoen. Men won met Charles Leclerc twee van de eerste drie Grands Prix. Betrouwbaarheidsproblemen en tactische fouten zorgden uiteindelijk voor een onoverbrugbare achterstand op Max Verstappen en Red Bull Racing. Uiteindelijk kosten de problemen teambaas Mattia Binotto de kop en wordt hij vervangen door Frédéric Vasseur.

Tijd zal het leren

Men hoopt bij Ferrari ook succesvol te kunnen zijn in het aankomende seizoen. Ferrari-coureur Carlos Sainz weet dat nog niet zeker en hij reageert terughoudend in gesprek met Autosprint: "De tijd zal het gaan leren maar ik weet het nu nog niet. Het team is erin geslaagd om een goede auto te bouwen en we moeten met Vasseur zien te begrijpen hoe we een winnende team kunnen opbouwen. In ieder geval beschikken we over de juiste middelen."

Doel

Sainz realiseert zich dat alleen een winnende auto het team van Ferrari niet persé ver kan brengen. De Spanjaard weet dat er veel meer nodig is en daar is hij eerlijk over: "Het is voor ons niet alleen het doel om een winnende auto te bouwen maar ook om een winnend team te creëren. Dat is het doel van Fred Vasseur, van Charles en ook het doel van mij. Het is het doel van iedereen die de kleuren van Ferrari draagt."